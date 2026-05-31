"Es casi como intentar pegar la lotería", dice Guimaraes sobre hacer la lista para el Mundial

Si en Costa Rica se habla de Mundial el nombre de Alexandre Guimaraes tiene que estar en la conversación. Italia 90 como jugador, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 como director técnico. Un histórico para el fútbol de Costa Rica y con autoridad para desgranar una cita mundialista.

En esta no está Costa Rica, pero igual ya comienza a despertar la fiebre mundialista por un torneo único que es esperado a nivel mundial.

Teletica.com conversó con Guima sobre aspectos claves previo a una Copa del Mundo y cómo vislumbra el desarrollo de Norteamérica 2026.

—Ya se están dando las listas de convocados de algunas selecciones para la Copa del Mundo: ¿Cómo es hacer una lista de convocados para un Mundial?

Es casi como intentar pegar la lotería (risas), o sea, hay números que uno siempre cree que van a poder salir, es decir, jugadores que vos tenés la confianza a través de un proceso de eliminatorias, amistosos, seguimiento de clubes, que van a rendir en un escenario mundialista, pero al mismo tiempo hay otras elecciones que siempre dependen mucho del momento. Es decir, un entrenador de selección, generalmente, hace su lista basado en el rendimiento de estos 26 futbolistas a través de las eliminatorias, obviamente, pasando por un seguimiento de su rendimiento en los equipos, pero siempre hay algunos jugadores que uno espera que puedan rendir al mismo nivel de los ya totalmente comprobados.

—¿Es más presión dirigir en una eliminatoria o en la Copa del Mundo? Para muchas selecciones el ya estar en el Mundial es la máxima fiesta, pero hay otras que deben ir a ganar...

Sin duda alguna y también hay otras selecciones que el medio exige, o el medio exige, sin tener un conocimiento real de lo que es la exigencia del altísimo nivel, que es una Copa del Mundo, muchas veces el medio en muchos países exige más allá de lo que las condiciones del fútbol de ese país te da para realmente llegar a disputar semifinales y finales.

—No sé si ha tenido el chance de ver el documental, "El autobús: La huelga de la selección francesa" en el Mundial de Sudáfrica 2010 que está en Netflix con el técnico Raymond Domenech... Quería preguntarle cómo se maneja un grupo en un Mundial, tomando en cuenta que son grandes figuras, que hay viajes, que hay concentración, que está la familia por medio de los jugadores, ¿Cómo es esa parte del Mundial que nadie ve?

Sí, lo que extraña mucho es que en el fútbol de altísimo nivel, vuelvo a insistir en ese término, no se deja nada al azar, y en una Selección mucho menos.

Es decir, cada área, hoy el fútbol de élite profesional está muy bien sectorizado por profesionales que ayudan al entrenador a que su labor sea más, entre comillas, fácil. Dentro de eso está, por supuesto, el término que vos le quieras poner, ya sea lo que antes se conocían motivadores o los psicólogos, etc. Esas personas, esos profesionales, casi todas, por lo menos los que yo he conocido en los Mundiales que he estado como participante, ya sea como entrenador, como jugador o como participante en el Technical Study Group, que es el departamento de FIFA, que ahora me di cuenta que me alegro mucho que Paulo Wanchope también vaya a tener esa experiencia.



Pues eso, imagínate, yo siempre veo que hay uno, dos o tres profesionales, porque sí, la responsabilidad que tiene el entrenador para que su selección rinda a veces ganar es una cosa y rendir es otra. Que rinda por lo menos al nivel que se espera.



La suma de todos estos profesionales te ayuda a que estas situaciones quizás no se den tanto. Las insatisfacciones de los futbolistas, si juegan o no juegan, si van o no van, siempre están. Pero sí, el grupo de profesionales en esa área debe de servir de amortiguador para el grupo y para el seleccionador.

—Ya entrando en Norteamérica 2026 será un Mundial con 48 selecciones, habrá demasiada tecnología, muchas cámaras, todo lo que podamos imaginar, pero específicamente sobre las 48 selecciones: ¿Cómo analiza todo eso?

Yo creo que va a ser un Mundial que va a ser un descubrimiento para todos. Cuando hacía la mención de la exigencia, hay algunos países, ahí sí, en esta vez sí, hay algunos países que con solo el hecho de estar ahí ya están más que satisfechos, ¿verdad? Creo que puede haber muy pocas sorpresas, que en otros mundiales sí se ha dado, puede haber muy pocas sorpresas en los posibles clasificados para octavos de final, porque las diferencias son grandes. Las diferencias entre las 48 selecciones para esa primera etapa es muy grande.

—Y de los grupos... ¿Considera alguno el Grupo de la Muerte o no ve ninguno?

Yo creo que va a haber una pelea, siempre la hay en el fútbol, esto de hablar antes te hace a veces quedar muy mal, decir una cosa y que suceda otra, pero al haber esta diferencia, lo que va a ser mucho más, se le va a dar mucho más valor, va a ser al primer lugar de cargo.

Ese primer lugar, obviamente, en las siguientes fases puede inclusive encontrarse en octavos de final, que siempre era una fase donde ya vos, ya los que entraban ahí, cada partido era dificilísimo. Entonces el hecho de que te topes, quizás, en unos octavos de final contra un segundo, si quedas de primero, más accesible, pues creo que por ahí va la cosa.



—¿A cuáles selecciones ve favoritas para ganar el Mundial?

Hay selecciones que siempre son favoritas, y así nos tocó cuando jugué y cuando dirigí, hay selecciones que siempre llegan con ese cartel en la mano. España, no sé si Argentina, Francia; obviamente España y Francia.



Digamos que podamos meter a Argentina en ese grupo, por la solidez que le ha dado el conjunto guiado por un genio. Y después de ahí creo que hay otras selecciones que llegan a buen nivel, pueden llegar a buen nivel, y a veces hay otras selecciones que son un misterio en cuanto a qué tanto, por la categoría de los jugadores que tienen, van a poder dar. Como es el caso de Brasil, como es el caso de Portugal, como es el caso de Inglaterra, y hay otras.



A la larga estoy dejando pasar algunas o varias, pero lo que sí veo es que hay selecciones que a mi criterio, porque quienes la dirigen, me intriga mucho ver su rendimiento, como el caso de Uruguay, como el mismo caso de Inglaterra. Me intriga ver qué cambio Javier Aguirre le puede dar a México, por ejemplo. Entonces, por ahí hay otras, pero sobre todo, se me vienen esas a la cabeza, por el estilo que tienen estos directores técnicos, que siempre los he seguido.

