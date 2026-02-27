Equipo de FIFA revisará seguridad y movilidad en México para el Mundial 2026

La FIFA enviará una comisión a México para revisar asuntos como la seguridad y la movilidad rumbo al Mundial de fútbol 2026, informó este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026, según reportó el mismo directivo.

"Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas", explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Las preocupaciones en torno a la seguridad en México, golpeado desde hace dos décadas por la violencia del narcotráfico, repuntaron después de que el pasado domingo delincuentes lanzaron una serie de ataques en represalia por la muerte del capo Nemesio Oseguera "El Mencho", tras un operativo militar.

Explicó que Infantino le preguntó si hay algo en particular que le preocupara. "Le dije: no (...) el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad", declaró.

Detalló que la comisión de FIFA se enfocará, entre otros asuntos, en el tráfico y el transporte para que los aficionados puedan llegar a los estadios.

La noche del jueves, Infantino publicó en la red social Instagram una imagen con Sheinbaum para informar de su llamada. "Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí", escribió.

El martes, la presidenta descartó que existan riesgos para los aficionados que viajen a México para la justa deportiva, en especial a Guadalajara, que junto con la capital federal y Monterrey serán las sedes mundialistas.

Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste), quedó paralizada por la violencia desatada tras confirmarse la muerte de "El Mencho".

El capo era líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyas células lanzaron acciones coordinadas en 20 de los 32 estados que conforman México para bloquear carreteras, incendiar comercios y atacar instalaciones oficiales con saldo de más de 70 muertos.











