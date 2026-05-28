Entrenadores de prestigio apuestan por las selecciones rumbo al Mundial 2026

Londres, Reino Unido | Entrenadores que forjaron su prestigio en el fútbol de clubes están ahora al frente de importantes selecciones nacionales, atraídos por la posibilidad de conquistar la gloria en el Mundial 2026 de Norteamérica.

Estos son cinco de los casos más representativos de esta tendencia de dirigir a una selección en el torneo más importante del fútbol.

Carlo Ancelotti (Brasil)

Brasil apostó por uno de los mejores entrenadores de la historia para intentar poner fin a 24 años sin levantar el trofeo más codiciado y añadir una sexta estrella a la camiseta verdeamarela.

El elegido fue Carlo Ancelotti, el técnico más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, con cinco títulos, y que llegó al país sudamericano en 2025.

La amplia experiencia del italiano representa una garantía, además de su conocimiento de varios integrantes de la Seleçao, entre ellos el atacante Vinícius Jr., a quien dirigió en el Real Madrid.

En el pasado, “Carletto”, de 66 años, demostró su capacidad para gestionar vestuarios complejos y aportar calma y sangre fría a jugadores caracterizados por sus emociones a flor de piel.

Thomas Tuchel (Inglaterra)

En su trayectoria, Thomas Tuchel, de 52 años, puede presumir de haber dirigido a gigantes europeos como Bayern Munich, Chelsea y Paris Saint-Germain.

Su prestigio en el fútbol de clubes llevó a la Federación Inglesa a confiarle el mando de una selección que espera desde 1966 volver a conquistar el mundo.

La llegada de Tuchel se produjo en 2024, tras el final de la etapa de Gareth Southgate, técnico que llevó a Inglaterra a dos subcampeonatos de Eurocopa y a unas semifinales y cuartos de final en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, respectivamente.

A Southgate, sin embargo, se le cuestionó la falta de osadía táctica y algunas decisiones en partidos clave, situación que abrió la puerta a Tuchel, quien no tenía experiencia como seleccionador, pero que sí conquistó la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021.

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

El argentino Mauricio Pochettino, de 54 años, será uno de los técnicos más observados del Mundial 2026, al estar al frente de Estados Unidos, principal anfitrión del torneo.

Los últimos dos años han sido una montaña rusa para el entrenador rosarino, con resultados globalmente decepcionantes.

Estados Unidos no logró ganar ni la Copa Oro ni la Liga de Naciones de la Concacaf bajo su dirección, además de sufrir derrotas preocupantes ante Panamá, México y Canadá, entre otros.

En contraparte, el Team USA consiguió triunfos convincentes, como el 5-1 sobre Uruguay en un amistoso disputado en noviembre pasado.

Sin embargo, esa confianza se desvaneció rápidamente tras las derrotas ante Portugal y Bélgica en la última ventana internacional de marzo.

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Admirado por entrenadores de primer nivel como Pep Guardiola, el argentino Marcelo Bielsa, de 70 años, dirige a Uruguay desde 2023.

Las victorias ante Brasil y Argentina en las eliminatorias sudamericanas demostraron que la Celeste puede competir contra cualquiera en este Mundial, aunque el proyecto también ha mostrado algunas grietas.

El histórico Luis Suárez, actualmente en Inter Miami y fuera de la selección, llegó a cuestionar los métodos de Bielsa e incluso habló de problemas de convivencia dentro del grupo, lo que generó un importante revuelo mediático.

Resultados recientes, como la derrota 5-1 ante Estados Unidos, que dejó “avergonzado” al propio Bielsa, tampoco ayudaron a reducir las críticas.

El “Loco” busca ahora superar sus actuaciones previas en Mundiales: quedó eliminado en fase de grupos en Corea-Japón 2002 con Argentina y cayó en octavos de final en Sudáfrica 2010 al frente de Chile.

Julian Nagelsmann (Alemania)

Tras la eliminación en cuartos de final de “su” Eurocopa hace dos años, Julian Nagelsmann confía en liderar la resurrección de Alemania en el Mundial.

Con apenas 38 años, Nagelsmann dirigió al Bayern Munich entre 2021 y 2023 antes de asumir el mando de la Mannschaft ese mismo año.

Su juventud fue vista como un símbolo del relevo generacional que necesitaba el equipo después de quedar eliminado en fase de grupos en los Mundiales de 2018 y 2022.

El panorama, sin embargo, sigue lejos de estar despejado, con una Alemania inmersa en una crisis de identidad que la mantiene alejada del estatus de favorita que históricamente le corresponde.