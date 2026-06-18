En el Mundial se baila vallenato: Colombia sonríe de la mano de Luis Díaz

Los colombianos son alegres y su fútbol refleja esa característica. Resultan reconocidos por su música, el vallenato, la salsa, grandes intérpretes, su café y, por supuesto, por el fútbol de Luis Díaz, principal figura en la actualidad.

Díaz lideró a los cafeteros rumbo a sus primeros tres puntos tras imponerse 3-1 frente a Uzbekistán.

Daniel Muñoz abrió el marcador al 40', mientras Díaz amplió la ventaja al 65', justo en un momento complicado para su selección. Al fin y al cabo, allí suelen aparecer las grandes figuras. La anotación de Jáminton Campaz (90+8') redondeó la victoria.

La sorpresa llegó por medio de Abbosbek Fayzullaev (60'), autor del primer gol uzbeko en una Copa del Mundo.

Colombia aseguró tres valiosos puntos en su estreno mundialista. En el otro compromiso del Grupo K, Ghana venció 1-0 a Panamá.