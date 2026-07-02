En Argentina piden respeto para Cabo Verde: "No están de casualidad"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, pidió este jueves respeto para Cabo Verde, sorprendente rival de la Albiceleste este viernes a las 4 p. m. en dieciseisavos de final, y destacó el nivel mostrado por los africanos en su primer Mundial.



"Este es un equipo que no ha perdido", recordó Scaloni en conferencia de prensa en Miami sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano.



Scaloni, que celebrará el viernes su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorita con la que su selección llegará al encuentro.



"Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie", dijo sobre las fortalezas del conjunto caboverdiano. "No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos", sentenció.



Scaloni quitó importancia al hecho de que su estrella, Lionel Messi, haya marcado seis de los ocho goles de Argentina en lo que va de torneo. "Nos encantaría que repartiéramos los goles con todo el equipo", dijo, pero se mostró satisfecho mientras ganen y se creen ocasiones.



Preguntado sobre las elecciones con mejor desempeño, Scaloni destacó a Francia entre un grupo en el que situó también a Brasil, Portugal, Inglaterra, México, España y Colombia. "Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta. Es un gran equipo", valoró.

