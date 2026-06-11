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Mundial 2026

¡El Tri cumplió! México disfruta de la fiesta con su primera victoria en el Mundial

El juego inaugural de la Copa del Mundo vio tres expulsados.

México vs. Sudáfrica. AFP
México vs. Sudáfrica. AFP
Por Daniel Jiménez 11 de junio de 2026, 14:59 PM

La fiesta llegó con sabor a tacos, sonido de mariachi y goles de la Selección de México en el debut mundialista.

El Tri triunfó 2-0 ante Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca para sonreír en su propia celebración. La Copa del Mundo está en su casa y el sueño de hacer historia está latente.

Julián Andrés Quiñones (9') y Raúl Jiménez (67') se encargaron de marcar para los mexicanos. 

Quiñones aprovechó una pésima salida de los sudafricanos, mientras que Jiménez un cabezazo certero para colocar el 2-0 definitivo.

El juego se vio marcado por tres expulsiones: los sudraficanos Sphephelo Sithole (50') y Themba Zwane (84'), así como el mexicao César Montes (90+1').

El equipo dirigido por Javier Aguirre no mostró nada diferente a su puesta en escena en los últimos años. Un gol y apostarle al equilibrio. Lo hizo bien, le permitió sacar los primeros tres puntos.

Ahora quedará esperar el desenlace del juego entre Corea del Sur y Chequia a las 8 p. m. para definir el orden en que queda el Grupo A del Mundial.

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