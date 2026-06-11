¡El Tri cumplió! México disfruta de la fiesta con su primera victoria en el Mundial

La fiesta llegó con sabor a tacos, sonido de mariachi y goles de la Selección de México en el debut mundialista.

El Tri triunfó 2-0 ante Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca para sonreír en su propia celebración. La Copa del Mundo está en su casa y el sueño de hacer historia está latente.

Julián Andrés Quiñones (9') y Raúl Jiménez (67') se encargaron de marcar para los mexicanos.

Quiñones aprovechó una pésima salida de los sudafricanos, mientras que Jiménez un cabezazo certero para colocar el 2-0 definitivo.

El juego se vio marcado por tres expulsiones: los sudraficanos Sphephelo Sithole (50') y Themba Zwane (84'), así como el mexicao César Montes (90+1').

El equipo dirigido por Javier Aguirre no mostró nada diferente a su puesta en escena en los últimos años. Un gol y apostarle al equilibrio. Lo hizo bien, le permitió sacar los primeros tres puntos.

Ahora quedará esperar el desenlace del juego entre Corea del Sur y Chequia a las 8 p. m. para definir el orden en que queda el Grupo A del Mundial.