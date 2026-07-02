El 'tiki-taka' también sonríe en el Mundial: España entra a octavos con goleada

En un momento en el fútbol mundial está dominado por extremos fuertes, rápidos, con mucha picardía, individualidad y remate, España demuestra que su "tiki-taka" aún vive.

Su fútbol de posesión de pelota surtió efecto en el 3-0 ante Austria para avanzar a octavos de final.

Mikel Oyarzabal (36' y 89') y Pedro Porro (66') montaron la fiesta para los españoles, pero realmente quien tuvo nota 10 fue Marc Cucurella, quien cumplió con mucha ofensiva y dos asistencias.



El equipo de Luis de la Fuente sigue con el ADN intacto, la posesión de asfixia, la presión tras pérdida y un ataque que golpea una y otra vez.

Esta España es firme candidata a favorita para el Mundial. Tiene estilo de juego definido, roles bien establecidos y también profundidad en el banco.

Ahora, los españoles enfrentarán﻿ al ganador de Portugal a Croacia.



