El sueño está vivo: Bolivia disputará boleto al Mundial contra Irak tras vencer a Surinam

La Selección de Bolivia triunfó 2-1 ante Surinam en el repechaje mundialista disputado este jueves en el Estadio BBVA en Monterrey, México.

Ahora, los bolivianos disputarán un boleto al Mundial Norteamérica 2026 frente a﻿ Irak el próximo martes 31 de marzo a las 9 p. m.

El partido fue típico de un repechaje mundialista: cerrado, parejo, de tú a tú. En el primer tiempo, el cuadro surinamés contó con dos opciones de peligro en el arco boliviano, pero en el complemento llegaron los goles.

Surinam se adelantó primero aunque no fue suficiente y Bolivia le dio vuelta al marcador. Liam van Gelderen ​​​(48') abrió la cuenta, y eso fue el bálsamo que necesitó el rival para despertar, ir al frente y darle vuelta al partido.

Moisés Paniagua (72') y Miguel Terceros (79'), de penal, se encargaron de concretar los tantos necesarios para mantener vivo el sueño mundialista.

La selección que triunfe en el duelo entre Bolivia e Irak completará el grupo I, conformado por Francia, Senegal y Noruega.