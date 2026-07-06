"El sueño acabó": la prensa brasileña lamenta eliminación de la Seleçao

La prensa de Brasil lamentó este lunes la eliminación de la Seleçao del Mundial 2026 y criticó decisiones del técnico Carlo Ancelotti, tras la derrota frente a Noruega que sepultó la oportunidad de conseguir su sexta copa.

Al caer 2-1 frente a los nórdicos en octavos de final, Brasil cierra su peor participación desde que fue eliminado en esa misma etapa en 1990.

"El sueño del hexa se acabó una vez más", lamentó el diario O Globo en su página web.

"El planteamiento de Ancelotti falla en un estilo que no corresponde con la Seleçao", sentenció el sitio especializado ge.

La página subraya que, aunque el penalti errado por Bruno Guimaraes en el primer tiempo pudo haber cambiado el trazo del juego, el conjunto brasileño "apostó alto en un estilo que no se corresponde con sus tradiciones y no supo ser letal cuanto tuvo oportunidades".

"Las sustituciones en el segundo tiempo quitaron la fuerza de la Seleçao, pusieron a Noruega en el juego y el castigo fue fatal", sentenció.

De manera similar, Uol consideró que Brasil "actuó de forma pragmática en el Mundial contrariando su ADN".

En un decálogo de errores que llevaron al "fracaso" en la Copa del Mundo, el sitio web citó el desfile de hasta cuatro entrenadores al mando de la 'canarinha' en este ciclo mundialista y la crisis en la dirigencia del fútbol brasileño.

En el campo, criticó un exceso de jugadores veteranos, un mediocampo frágil, y la insistencia en Neymar, a pesar de sus lesiones.

Brasil cayó 2-1 ante Noruega, con un doblete de Erling Haaland (79' y 89') que sentenció el partido antes de que Neymar descontara de penal en el 90+9.

La Folha de S. Paulo prefirió pasar la página y mirar hacia el futuro: "En la improvisación no se logró; ahora Ancelotti tiene cuatro años para construir un equipo".

El técnico italiano tiene su contrato renovado con Brasil hasta la Copa del Mundo 2030.

La pentacampeona mundial (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) ahora acumula su mayor sequía sin ganar el máximo torneo del fútbol.



