El Mundial toma forma: Estas son las 42 selecciones que ya tienen campo fijo
Solo quedan los seis que irán por repechaje (cuatro de Europa y 2 del intercontinental).
El Mundial de 48 selecciones ya toma forma y hay 42 países ya clasificados a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio 2026.
Solo restan por definir los seis boletos de repechaje (cuatro de Europa y 2 del intercontinental).
Lamentablemente, Costa Rica tuvo un fracaso descomunal y se quedó sin posibilidades de asistir a la cita mundialista.
Las selecciones clasificadas:
Europa (UEFA): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Escocia, Austria y Bélgica.
Sudamérica (Conmebol): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay.
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf): Estados Unidos, México, Canadá (anfitriones); Panamá, Curazao y Haití.
África (CAF): Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal.
Asia (AFC): Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar, Arabia Saudí.
Oceanía (OCF): Nueva Zelanda