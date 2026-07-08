El Mundial se da una tregua antes de afrontar la fase decisiva con los ocho mejores equipos

Los Ángeles, Estados Unidos | Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial 2026 se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en la que solo quedan las ocho mejores selecciones, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.

El 11 de junio comenzó el torneo con 64 equipos, el doble que en la edición anterior, disputada en Catar, y ya se han jugado 96 de los 104 partidos programados, dejando el número de sobrevivientes en ocho.

Entre ellos ya no están los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), eliminados en octavos de final, ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, ni otras selecciones que llegaban como candidatas, como Países Bajos y Portugal.

Francia impresiona; Argentina sobrevive

Sí continúa la gran favorita al título, Francia, que dejó una gran impresión con su poderosa delantera, aunque sufrió en octavos de final para eliminar por 1-0 a una combativa Paraguay gracias a un penal.

También avanzó la campeona Argentina, que mantiene vivas sus opciones de convertirse en la primera selección que revalida un título mundial desde que Brasil, liderado por Pelé, lo consiguió en 1958 y 1962.

Si la remontada en la prórroga frente a Cabo Verde en dieciseisavos tuvo menos épica por la diferencia entre ambos equipos, la de octavos contra Egipto fue memorable: Argentina perdía 2-0 a falta de 11 minutos para el final del tiempo reglamentario y terminó imponiéndose por 3-2.

La Albiceleste llegó hasta esta instancia impulsada, en gran parte, por Lionel Messi, quien, a sus 39 años, sigue siendo el líder del equipo. El capitán argentino suma ocho goles en el torneo y alcanzó los 21 en la historia de los Mundiales.

Muy atrás quedó la marca de 16 tantos del alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord goleador antes del inicio de esta Copa del Mundo.

También lo superó Kylian Mbappé, líder del ataque francés, que acumula siete goles en esta edición y 19 en la historia del torneo. Con 27 años, el delantero aún tiene margen para seguir ampliando sus registros.

Lucha por la Bota de Oro

La pelea por la Bota de Oro es uno de los grandes atractivos del Mundial 2026. Además de Messi y Mbappé, figuran Erling Haaland, con siete goles; Harry Kane, con seis; y Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, todos con cuatro anotaciones.

"Son como tiburones. Huelen la sangre y marcan", resumió el seleccionador inglés Thomas Tuchel al referirse a la competencia entre los goleadores.

El récord de 13 goles en una sola edición, establecido por el francés Just Fontaine en 1958, podría correr peligro.

Entre los favoritos también sigue España, que fue de menos a más y eliminó a Portugal en octavos de final, en el que fue su mejor partido del torneo.

También continúa Inglaterra, que con los goles de Harry Kane y Jude Bellingham intentará conquistar un título que se le escapa desde 1966.

España e Inglaterra, de menos a más

Sobre el papel, Argentina e Inglaterra por un lado, y Francia y España por el otro, aparecen como las principales candidatas a disputar las semifinales. Sin embargo, el fútbol ha demostrado en los últimos años que las sorpresas son cada vez más frecuentes.

De los otros cuartofinalistas, solo Marruecos y Bélgica —rivales de Francia y España, respectivamente— han disputado anteriormente una semifinal mundialista. Suiza no alcanzaba esta instancia desde el Mundial que organizó en 1954, mientras que Noruega nunca había superado los octavos de final.

Seis selecciones europeas, una africana y el único representante sudamericano buscarán desde el jueves un lugar en la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.



