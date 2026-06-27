El Mundial con 48 selecciones sigue siendo objeto de debate

Boston, Estados Unidos | El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, sigue siendo objeto de debate ahora que la extensa fase de grupos llega a su fin para dar paso a los partidos de eliminación directa.

"Todas las naciones tienen derecho a soñar. El fútbol no se limita a Europa y América Latina", proclamó en 2017 el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando se aprobó la polémica reforma que amplió la Copa del Mundo de 32 a 48 participantes.

Desde Francia 1998, el Mundial se disputaba con 32 selecciones.

Con esta ampliación, la FIFA llevó aún más lejos el gigantismo del torneo.

Hay más grupos (12 en lugar de ocho), más partidos (104 frente a 64), tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y 16 estadios para albergar un calendario sin precedentes.

Más partidos, más ingresos para la FIFA

La FIFA, que presume de contar con 211 asociaciones nacionales afiliadas, más que los 193 Estados miembros de la ONU, buscó involucrar a la mayor cantidad posible de regiones, en una estrategia con componentes deportivos, financieros y políticos. Entre ellos figura la reelección de Infantino en 2027, cuando buscará un nuevo mandato en Marruecos.

"Esto forma parte de una estrategia global de la FIFA destinada a reforzar la universalidad del fútbol. No se trata únicamente de una elección deportiva, sino también de una palanca de desarrollo y de influencia a escala mundial. Más partidos significa también más derechos de televisión y más ingresos comerciales", analizó Vincent Chaudel, fundador del Observatorio del Sport Business, en declaraciones a Brut.

Uno de los principales logros del nuevo formato ha sido la inclusión de selecciones que anteriormente tenían escasas posibilidades de clasificarse.

Curazao, Cabo Verde, Haití, Jordania, Uzbekistán y Escocia son algunos ejemplos de países que probablemente no habrían obtenido un boleto con el antiguo sistema.

La clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final constituye, además, uno de los principales argumentos a favor de la presencia de estas selecciones.

Menos suspenso

La ampliación también ha dejado partidos muy desiguales, aunque espectaculares, favoreciendo el lucimiento de varias figuras.

Lionel Messi, de 39 años y ocho veces Balón de Oro, suma cinco goles en dos partidos y estableció el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 anotaciones.

Kylian Mbappé, por su parte, firmó un doblete ante Irak y llegó a 16 goles en tres ediciones mundialistas, mientras que Cristiano Ronaldo, de 41 años, aprovechó el duelo frente a Uzbekistán para marcar dos tantos.

Sin embargo, el suspenso se ha reducido.

Hasta el momento, no se han producido grandes sorpresas en una fase de grupos en la que solo 16 de las 48 selecciones quedan eliminadas, un aspecto que alimenta las críticas de quienes consideran que el nivel competitivo del torneo se ha visto afectado.

"Empieza el verdadero Mundial"

Tras la maratón de partidos de la fase de grupos, José Mourinho se mostró escéptico con el nuevo formato.

"En algunos partidos, desconecto a los diez minutos. La Copa del Mundo es lo mejor de lo mejor. Entiendo que para ciertos países sea increíble participar, pero marcadores como 7-1 o 5-1 en un Mundial no son posibles. Yo empezaré de verdad a mirar a partir de los partidos de eliminación directa", declaró el técnico portugués en el pódcast Beast Mode On.

Frente a esas críticas, otros defienden que el nuevo sistema ofrece oportunidades históricas a selecciones emergentes.

"Esto le da a África la oportunidad de desempeñar por fin el papel que merece en la escena mundial", explicó a la BBC la leyenda camerunesa Samuel Eto'o, actual presidente de la federación de su país.

Quienes cuestionan este formato, sin embargo, podrían enfrentarse a un cambio aún mayor en el futuro, ya que Gianni Infantino mantiene sobre la mesa la posibilidad de impulsar un Mundial con 64 selecciones.