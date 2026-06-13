El Mundial 2026 aterriza en EE. UU. con una inauguración hollywoodense

La Copa del Mundo 2026 llegó a Estados Unidos este viernes con una ceremonia inaugural al estilo de Hollywood, antes de que el tercer coanfitrión del torneo dispute su primer partido ante Paraguay en Los Ángeles en la apertura del Grupo D.

"Bienvenidos a Estados Unidos", anunció una voz en off atronadora mientras un primer plano del famoso letrero de Hollywood aparecía en las pantallas gigantes del SoFi Stadium, rebautizado temporalmente como Estadio de Los Ángeles.

Una banda comenzó a tocar antes de que se le unieran artistas como Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa. Los trajes y la escenografía evocaban el arte callejero de Los Ángeles y las industrias creativas de la ciudad.

El actor Jason Sudeikis y la cantante Katy Perry tenían previsto participar poco antes del inicio del encuentro.

Celebridades como Tom Cruise, David Beckham, Halle Berry, Rob Lowe, Owen Wilson y Paris Hilton observaban mientras los artistas bailaban alrededor de una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo situada en el centro del campo.

Del techo del futurista estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, colgaban enormes letras que formaban la palabra FIFA, en el color dorado preferido por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien no asistió al evento.

En su lugar, habló por teléfono con el equipo y le dijo: "Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final. Solo quiero desearles mucha suerte".

Los aficionados estadounidenses, muchos de ellos disfrazados de Tío Sam, la Estatua de la Libertad o águilas calvas, abuchearon con entusiasmo a los jugadores paraguayos durante el calentamiento.

"Creo que podemos llegar hasta la final", dijo el aficionado estadounidense Isaac Pizarro, quien pagó 1.900 dólares por entrada para asistir junto a su hijo Jacob, de 14 años.

Pero el apoyo sudamericano también se hizo sentir, con decenas de banderas paraguayas visibles entre un mar de rojo, blanco y azul, colores presentes en ambas naciones.

El defensa central estadounidense Chris Richards superó las dudas sobre su estado físico y fue incluido en el once inicial, al igual que el peligroso atacante paraguayo Julio Enciso.

Los otros coanfitriones, México y Canadá, ya disputaron sus primeros partidos, con una ceremonia inaugural independiente en su propio territorio.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica por el Grupo A, mientras que Canadá remontó para empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina en el Grupo B y sumar el primer punto de su historia en una fase final mundialista.



