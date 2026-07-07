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El llanto desconsolado de Messi tras lograr Argentina su épico pase a los cuartos del Mundial

La reacción del capitán de Argentina ante el triunfo obtenido contra Egipto es una muestra de la tensión que se vivió en el partido.

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Por BBC News Mundo 7 de julio de 2026, 15:16 PM

Lágrimas, ¡pero de enorme alegría y alivio!

La Argentina de Lionel Messi remontó de manera épica un partido que iba perdiendo por 0-2 contra Egipto y que acabó ganando 3-2, siguiendo así en la carrera por el máximo trofeo de la FIFA.

Cuando el árbitro francés François Letexier dio el pitazo final, el llanto brotó en la cara del capital albiceleste.

Messi abraza a Enzo Fernández, y se ven lágrimas en su rostro.
FIFA vía Getty Images

Minutos antes, su trayectoria en el Mundial estaba a punto de llegar a su fin.

Pero cuando Argentina necesitaba a su líder, él respondió dando una asistencia para el primer gol y marcando el gol del empate cuando faltaban 7 minutos para el final.

Messi abraza a un jugador argentino.
FIFA vía Getty Images

Enzo Fernández anotó el tercer gol pasados 3 minutos de los 90 reglamentarios.

Fue una victoria épica para Argentina, que ahora jugará los cuartos de final.

Messi abraza a Nahuel Molina
NurPhoto vía Getty Images

Con el de este martes, son ocho los goles que anotó Messi para la Albiceleste en este Mundial.

Messi con las manos sobre su rostro, y una tribuna del estadio repleta de aficionados detrás.
FIFA vía Getty Images

Además, suma 21 goles entre los seis Mundiales que disputó, lo que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de este torneo.

Messi en llanto
Fantasista/Getty Images
Messi levanta con sus manos la camiseta
Fantasista/Getty Images
Lionel Messi en un estadio de fútbol, junto al campo, secándose las lágrimas del rostro con una camiseta mientras lleva un brazalete azul de la FIFA.
FIFA vía Getty Images
Messi vuela por el aire tras ser levantado por sus compañeros
Anadolu vía Getty Images
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