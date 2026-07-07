El llanto desconsolado de Messi tras lograr Argentina su épico pase a los cuartos del Mundial

Lágrimas, ¡pero de enorme alegría y alivio!

La Argentina de Lionel Messi remontó de manera épica un partido que iba perdiendo por 0-2 contra Egipto y que acabó ganando 3-2, siguiendo así en la carrera por el máximo trofeo de la FIFA.

Cuando el árbitro francés François Letexier dio el pitazo final, el llanto brotó en la cara del capital albiceleste.

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Minutos antes, su trayectoria en el Mundial estaba a punto de llegar a su fin.

Pero cuando Argentina necesitaba a su líder, él respondió dando una asistencia para el primer gol y marcando el gol del empate cuando faltaban 7 minutos para el final.

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Enzo Fernández anotó el tercer gol pasados 3 minutos de los 90 reglamentarios.

Fue una victoria épica para Argentina, que ahora jugará los cuartos de final.

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Con el de este martes, son ocho los goles que anotó Messi para la Albiceleste en este Mundial.

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Además, suma 21 goles entre los seis Mundiales que disputó, lo que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de este torneo.

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BBC

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