El gol de la remontada argentina a Egipto de Enzo Fernández fue el 3.000 en Mundiales

Casi un siglo después de que se jugó el primer partido en una Copa del Mundo en aquel ya lejano 1930, al fin cayó el esperado gol 3.000 en la historia.

La enorme remontada de Argentina ante Egipto 2-3 tras ir perdiendo por dos goles de diferencia no solo le dio el boleto a cuartos de final a la albiceleste comandada por Lionel Messi, sino que también le dio un jugoso premio a su anotador: Enzo Fernández.

Al 90+2’, Fernández conectó de cabeza un centro implacable de Lautaro Martínez para sellar la remontada definitiva que volvió locos a todos en el estadio.

Estos son algunos de los principales goles en los Mundiales:

-El primer gol de una Copa del Mundo lo marcó Lucien Laurent a los 19 minutos del partido entre Francia y México, el 13 de julio de 1930 en Montevideo.

-El gol 500 llegó en el Mundial de 1958 por medio de Todor Veselinović, de Yugoslavia, quien le anotó a Francia en la victoria 3-2.

-El gol 1.000 llegó en Argentina 1978, cuando el holandés Rob Rensenbrink anotó en la derrota 2-3 contra Escocia.

-El gol 2.000 se anotó en el Mundial de Alemania 2006 por parte del sueco Marcus Allbäck en el empate 2-2 ante Inglaterra.



