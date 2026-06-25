El Azteca retoma canto homofóbico en el Mundial que ya costó sanciones a México

La afición mexicana retomó en el partido mundialista de este miércoles contra República Checa el grito homofóbico por el que su país ya antes fue sancionado por la FIFA.

El grito de "puto" (una forma despectiva de referirse a los homosexuales) se escuchó en el primer tiempo del partido en el estadio Azteca, constataron periodistas de la AFP.

Fue durante un saque de meta del portero rival Matej Kovar al cumplirse el minuto 10 de la primera mitad.

México ya recibió antes multas por estos cantos homofóbicos, recurrentes en los cotejos del Tri.

Solo en junio, el tribunal de la FIFA ratificó dos multas por más de 76.000 y 100.000 dólares.

La federación local ha dicho en el pasado que ha realizado "los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar" este tipo de expresiones.

El México-República Checa es el último partido de la fase de grupos para el equipo anfitrión, ya clasificado primero del Grupo A para los dieciseisavos de final.



