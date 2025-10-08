Egipto se clasifica al Mundial 2026

La Selección de Egipto se clasificó este miércoles a la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-0 a Yibuti en Casablanca.

El atacante Mohamed Salah marcó un doblete para guiar a su selección al cuarto Mundial en su historia, luego de las presentaciones en 1934, 1990 y 2018.



Los Faraones no asistieron a la cita de Qatar 2022 por lo que ahora regresan al máximo escenario del fútbol de selecciones.



Ya son un total de 19 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia

Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Marruecos,

Túnez, Nueva Zelanda y Egipto.

