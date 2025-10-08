EN VIVO
Clock

de HS

Mundial 2026

Egipto se clasifica al Mundial 2026

Estas son todas las selecciones que ya tienen boleto en mano.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. AFP
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. AFP
Por Daniel Jiménez 8 de octubre de 2025, 13:56 PM

La Selección de Egipto se clasificó este miércoles a la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-0 a Yibuti en Casablanca.

El atacante Mohamed Salah marcó un doblete para guiar a su selección al cuarto Mundial en su historia, luego de las presentaciones en 1934, 1990 y 2018.

Los Faraones no asistieron a la cita de Qatar 2022 por lo que ahora regresan al máximo escenario del fútbol de selecciones. 

Ya son un total de 19 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia
Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Marruecos,
Túnez, Nueva Zelanda y Egipto.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas