EE. UU. arranca el Mundial a toda máquina y pasa por encima de Paraguay

Esperaron 16 años para volver al Mundial, pero en un abrir y cerrar de ojos, Estados Unidos los borró de la cancha.

Con un fútbol asfixiante y de primer nivel, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en su debut mundialista en la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino no dejaron ni un solo tramo del terreno de juego sin cubrir y sacaron una enorme ventaja en la primera mitad para cerrar la mejor actuación en lo que va de la Copa.

Un autogol de Damián Bobadilla en apenas 7 minutos de juego fue el presagio de la mala tarde que se venía para los paraguayos. De paso, fue el primer gol en contra de la competición.

Luego fue Folarin Balogun quien se robó el show en ataque al marcar un doblete a los minutos 31 y 45+5’, pese a que pudo marcar al menos en dos ocasiones más.

Ante la mirada atónita del técnico Gustavo Alfaro, quien dirigió a Costa Rica por breve periodo, los guaraníes lograron equiparar el partido y consiguieron descontar por intermedio de Mauricio Magalhães al 73’.

No obstante, los estadounidenses consiguieron sumar uno más al marcador, obra de Giovanni Reyna al 90+8' para la goleada 4-1.

Desplegando un fútbol sobresaliente, los norteamericanos suman así sus primeros tres puntos en una gran noche donde tuvieron una mesurada presentación y ante la mirada de cientos de figuras de Hollywood en Los Ángeles.

Estados Unidos ahora jugará ante Australia el próximo viernes 19 de junio, mientras que Paraguay intentará enderezar su rumbo ante Turquía el mismo día.



