Ecuador vence a Alemania y logra la gesta del boleto

La selección de Ecuador consiguió la gesta y venció 2-1 a Alemania en la última jornada del grupo E, con lo que consiguió su boleto a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Los alemanes abrieron el marcador de forma rápida por intermedio de Leroy Sané en apenas dos minutos de juego.

Ecuador no se quedó atrás y consiguió la igualada al minuto 9, obra de Nilson Angulo.

Pero el gol de la histórica remontada vendría al 77’, cuando Gonzalo Plata se adelantó al alemán Manuel Neuer en una pelota dividida y lo madrugó para enviar el balón al fondo de los cordeles.

El tanto desató la locura amarilla en las gradas, pues los ecuatorianos consiguieron entrar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Por su parte, en el otro partido del grupo, Costa de Marfil clasificó como segundo con el mismo puntaje que Alemania (6), pero por haber perdido ante los teutones cedieron el liderato.

Los marfileños derrotaron 2-0 a Curazao con doblete de Nicolas Pepé a los minutos 7 y 64’.



