Ecuador llega al Mundial 2026 invicto en sus últimos 19 partidos

Columbus, Estados Unidos | Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en un amistoso disputado este domingo en Columbus (Ohio) y cerró su preparación para el Mundial 2026 con una racha de 19 partidos sin perder.

Con la victoria ante los chapines acumuló ocho triunfos y once empates consecutivos entre encuentros de las eliminatorias sudamericanas y compromisos de preparación para la Copa del Mundo.

Ahora está lista para enfrentar el 14 de junio a Costa de Marfil en el Grupo E, que también integran Curazao y Alemania.

Ecuador selló su clasificación a su quinto Mundial como segundo de Sudamérica, con 29 puntos, solo por detrás de Argentina (38), selección a la que venció 1-0 en septiembre de 2025 al cierre de las eliminatorias regionales.

En la goleada sobre Guatemala, disputada en Columbus, ciudad donde instaló su cuartel general mundialista, marcaron Jordy Caicedo (19', de penal), Nilson Angulo (73') y Pervis Estupiñán (78').

"Este es un partido que nos da confianza de cara al Mundial", afirmó Estupiñán, quien se mostró "contento por el trabajo de todo el equipo".

"Sabemos que no va a ser fácil, pero si nos acostumbramos siempre a ganar, creo que vamos a estar más cerca del objetivo" de superar la actuación de Alemania 2006, cuando Ecuador alcanzó los octavos de final.

"Vamos a dar el máximo de nosotros por todo el país", agregó Estupiñán. "Estamos seguros de que vamos a hacer las cosas bien".

Los suplentes marcaron la diferencia

Caicedo abrió el marcador a los 19 minutos al transformar un penal cometido sobre Alan Minda, quien fue derribado dentro del área tras controlar un pase profundo de Jordy Alcívar.

Desde los once pasos, el delantero ecuatoriano remató con potencia al costado izquierdo del arquero Nicholas Hagen.

La selección centroamericana mostró dificultades para controlar el balón y volvió a sufrir cerca del descanso.

A los 45 minutos, Jeremy Arévalo recibió un envío largo de Yaimar Medina desde la banda izquierda, giró dentro del área y sacó un remate que se estrelló en el poste.

Aunque vistió de blanco, la Tricolor dominó el encuentro en su último amistoso antes del Mundial, pese a no contar desde el inicio con figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

El segundo gol llegó a los 73 minutos, cuando Nilson Angulo conectó de cabeza un centro de Ángelo Preciado desde la derecha para vencer a Hagen.

Cinco minutos después, Estupiñán aprovechó una salida del guardameta guatemalteco para rechazar un centro de Gonzalo Plata y definió desde media distancia para establecer el 3-0 definitivo.

Tanto Angulo como Estupiñán ingresaron durante la segunda parte.

El encuentro fue dirigido por el árbitro mexicano Marco Ortiz, asistido por los estadounidenses Jeremy Kieso y Meghan Mullen.



