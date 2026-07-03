¡Dramatismo total! Egipto está en octavos tras vencer a Australia en penales

El duelo entre egipcios y australianos fue de esos reñidos, duros, de tú a tú, que nadie da una pelota por perdida, de los que se juegan con un cuchillo entre los dientes. N o es para menos, el verdadero Mundial ya comenzó: quien pierde, vuelve a casa, quien gana, sigue.

El 1-1 obligó a tiempos extras. Egipto triunfó 4-2 en penales ante Australia y está en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los australianos lo intentaron de todas las formas, incluso cambiaron a su portero titular Patrick Beach, por Mathew Ryan, pero no pudo detener ningún cobro.



Los australianos Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron, mientras el histórico Mohamed Salah cobró a lo "Panenka".



En el juego, Emam Ashour (13') abrió la cuenta para los faraones, pero un autogol Mohamed Hany (55') puso el 1-1.

Los faraones esperan rival para jugar este martes a las 10 a. m. frente al ganador entre Argentina y Cabo Verde.