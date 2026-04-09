Dos árbitros de Costa Rica estarán en el Mundial Norteamérica 2026
Los ticos recibieron la noticia este jueves.
Costa Rica tendrá dos árbitros en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
Teletica.com confirmó este jueves que se trata del árbitro central Juan Gabriel Calderón y el asistente Juan Carlos Mora.
Aún se desconoce el rol que tendrá Calderón si central o cuarto árbitro.
El último silbatero central fue William Mattus en la Copa del Mundo 2002; es decir, han pasado 24 años sin un árbitro central tico en una cita mundialista.
En otro rol como asistente, Juan Carlos Mora estuvo en Qatar 2022 y ahora repetirá en Norteamérica 2026.
Además, Ricardo Montero asistió como cuarto árbitro en Rusia 2018.
Ticos en mundiales Mayores
1982 Don Luis Paulino Siles
1986 Berny Ulloa
1990 Berny Ulloa
1994 Rodrigo Badilla
1998 Luis Fernando Torres
2002 Willian Mattus
2006 Leonel Leal
2010 Leonel Leal
2014 Leonel Leal
2018 Ricardo Montero y Juan Carlos Mora
2022 Juan Carlos Mora
2026 Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora
Datos: Teletica Deportes