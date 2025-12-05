¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes es el sorteo de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y en Teletica hay muchas maneras para no perderse ni un solo detalle.

Teletica transmitirá el sorteo a partir de las 10:45 a. m. por sus diferentes plataformas: Canal 7, Teletica Radio y TDMAX. En Teletica.com también puede disfrutar de la transmisión si usted se encuentra en Costa Rica.

También puede observar el sorteo por Teletica y análisis en tiempo real por las redes de TD+.



¿Qué saber del sorteo?

Las cabezas de serie



Las selecciones se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 participantes. El orden se determinó a través del ranking FIFA. Se deben rellenar 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Por primera vez en la historia, la FIFA determinó que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas de la cita mundialista.

Es decir, España, Argentina, Francia e Inglaterra no se enfrentarían hasta las semifinales del certamen.

Hay otro detalle a tomar en cuenta: ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA, debido a que hay 16 países europeos en la competencia.

Los anfitriones ya tienen grupo definido: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.



Los bombos



Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania



Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia



Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica



Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes Intercontinentales.





