¡Día loco en el Mundial! Uruguay apenas logra empatar ante Arabia Saudita

Este lunes es un día de locos en el Mundial. Resultados sorprendentes, de esos que rompen quinielas se dieron para España y Cabo Verde (0-0), así como Egipto y Bélgica (1-1); sin embargo no todo quedó ahí, la Selección de Uruguay apenas logró empatarle 1-1 a Arabia Saudita.

Abdulelah Al-Amri (41') marcó el primer gol del partido. Al-Amri aprovechó un mal despeje del portero Fernando Muslera para enviar el balón al fondo de la red.

La táctica fija fue un punto débil en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, quienes no podían controlar el partido.

Ya en el complemento, La Celeste se fue al frente, adelantó líneas y pudo manejar el balón y generar más peligro. Eso sí, sin tanta claridad frente al arco.

Fue hasta el 79', cuando Maximiliano Araujo canjeó un rechazo del arquero Mohammed Alowais para concretar el 1-1.

Con la paridad en el marcador, Federico Valverde y compañía buscaron el tanto del triunfo, pero nunca llegó.

Las otras selecciones del Grupo H, que son España y Cabo Verde igualaron sin goles en el primer partido de este lunes.