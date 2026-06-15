Desastre: Así informan en España el histórico empate de Cabo Verde

La modesta selección de Cabo Verde logró arrebatarle un empate sin goles a España en el debut en el Mundial.

Ante este sorpresivo resultado: ¿Qué informó la prensa española?

El diario deportivo Marca tituló: "Un desastre para empezar". Además, en el texto se desprende: "La selección española, desconocida, sin fútbol ni recursos, es incapaz de ganar a Cabo Verde, protagonista de un milagro".

Por su parte, As: "Petardazo", y destacó: "España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde. Ni siquiera la entrada de Lamine arregló la mala imagen en Atlanta".

Además, Mundo Deportivo colocó en su crónica: "Decepcionante comienzo de España que no puede contra Cabo Verde".

También la Cadena Cope apuntó: "España desilusiona en el debut del Mundial".



Por último, El País informó: "Cabo Verde pincha el globo de España". "La selección de Luis de la Fuente, una de las grandes favoritas del campeonato, no consigue superar la resistencia del equipo africano, debutante, en un partido sin chispa de la Roja pese al regreso de Lamine".