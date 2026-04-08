Dely Valdés cree que Panamá puede emular a Costa Rica 2014 en el Mundial 2026

Ciudad de Panamá, Panamá | La leyenda del fútbol panameño Julio César Dely Valdés cree que la selección de su país puede dar la campanada en el Mundial 2026. Sus apuestas al título están en Europa, aunque también ve a Colombia y Uruguay dando pelea.

En entrevista con la AFP, el "Panagol", de 59 años —apodo que honra sus más de 200 anotaciones—, aseguró que confía incluso en que los canaleros igualen la hazaña de Costa Rica 2014, cuando los ticos alcanzaron los cuartos de final.

El ahora técnico y campeón de la Recopa de Europa (1996) con el Paris Saint-Germain también advirtió que la guerra en Oriente Medio podría afectar el desarrollo del torneo.

Pregunta: ¿Cómo ve a Panamá para su segundo Mundial?

Respuesta: Tengo fe en que va a ser un mejor Mundial que el de Rusia y me atrevo a decir que pasaremos de ronda por primera vez.

P: ¿Por qué esa confianza?

R: Cuando se jugaron las eliminatorias, Panamá vino de menos a más. Te das cuenta de que los jugadores están convencidos de que se puede hacer un mejor Mundial.

P: ¿Incluso con la Inglaterra de Tuchel y la Croacia de Modric?

R: El grupo es dificilísimo, pero en el Mundial de Brasil eso le pasó a Costa Rica, que enfrentó a Uruguay, Italia e Inglaterra. Era impensable que pudiera hacer el Mundial que hizo. Me da la sensación de que Panamá puede emular eso. No que vaya a ser primero en el grupo, pero que por lo menos clasifique. En algunos momentos le va a jugar de tú a tú a estas selecciones.

P: ¿Qué espera del Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México?

R: Espero que tengamos un campeón que no lo haya ganado nunca.

P: ¿Cuáles son sus favoritos?

R: España y Portugal. España está a un grandísimo nivel y Portugal me gusta mucho. A Francia la considero también candidata.

P: ¿Quién puede dar la sorpresa?

R: Portugal. Vi la final que jugó contra España en la última Liga de Naciones y me sorprendió gratamente. Colombia también puede hacer un gran papel. Y yo, un poco por el corazoncito, Uruguay. Va a ir de menos a más, tiene muy buenos jugadores y puede pelear.

- ¿Suspensión del Mundial? -

P: ¿Cómo puede influir la guerra en Oriente Medio?

R: En algún momento por la cabeza se me pasa que el Mundial se pueda suspender. Ojalá que se juegue, pero ojalá que antes puedan terminar todos esos conflictos.

P: ¿Realmente cree que se suspenda?

R: Es difícil que se suspenda un evento tan importante, pero no lo veo descabellado. Como se está manejando todo, puede que en fechas más cercanas al evento sucedan cosas inesperadas.

- Messi, el "elegido por Dios" -

P: ¿Qué ha cambiado en el fútbol panameño?

R: La Federación tenía menos apoyo que en la actualidad y menos recursos. Por lo tanto, era mucho más difícil y no había tantos jugadores en el exterior. En el área de Concacaf es la selección que ha tenido más crecimiento.

P: ¿Cómo ve el fútbol actual?

R: El fútbol ya está más que inventado. Había equipos que antes jugaban como el Paris Saint-Germain, el Manchester City o el Barça, lo que pasa es que nosotros no vivimos esa época.

P: ¿Cuál es la mejor selección de la historia? ¿Y el jugador?

R: Me quedo con la de Brasil de 1970. Hoy vemos cosas que ya hacían Pelé, Cruyff, Maradona o Di Stéfano. Pero Messi ha sido como elegido por Dios. Nadie se puede comparar con Messi, ni siquiera Cristiano.