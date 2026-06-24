Defienden a Jeremy Doku tras salir del Mundial para acompañar el nacimiento de su hijo

El extremo del Manchester City Jeremy Doku dejó claro que para él la familia es lo primero.

El jugador fue padre este fin de semana y abandonó la concentración de Bélgica en el Mundial para estar presente en el nacimiento de su hijo.

Doku viajó hasta Londres desde Estados Unidos tras ser informado poco antes del inicio del partido que enfrentó a su selección con Irán el domingo (0-0) en Los Ángeles que el nacimiento de su hijo era inminente, según informó un comunicado de la Real Asociación Belga de Fútbol.

El jugador había sido descartado para el partido por una enfermedad respiratoria, pero recibió el permiso para viajar con un médico de la selección a acompañar a su mujer, Shireen, en el nacimiento de su hijo, Praise, "tras haber recibido una medicación ajustada durante varios días".

Pese a que se esperaba que el extremo regresara a la concentración belga este martes, su decisión de abandonarla para acudir al nacimiento de su hijo suscitó alguna crítica, a la que rápidamente han respondido numerosos mensajes de apoyo.

France Pierron, presentadora del canal de L'Equipe, lo criticó en antena y dijo que un padre es "completamente inútil" en el nacimiento de su hijo, describiendo el parto como un momento "repugnante".

En un comunicado, L'Equipe pidió disculpas y afirmó que las declaraciones de Pierron están "muy alejadas" de sus valores.

La presentadora también se disculpó, y medios franceses señalaron que había sido suspendida de sus funciones al menos hasta el 3 de julio, mientras L'Equipe analiza la situación.

La reacción en el mundo del fútbol —y fuera de él— ha sido unánime.

Getty Images La presentadora France Pierron describió el parto como un momento "repugnante".

Jugadores, "como gladiadores en el Coliseo"

Doku disputó 86 minutos en el empate 1-1 de Bélgica ante Egipto en su debut en el Grupo G, pero no participó en el empate 0-0 contra Irán debido a una enfermedad.

En un principio el nacimiento estaba previsto para la segunda semana de julio, lo que habría implicado que Doku se pudiera perder los cuartos de final en caso de clasificación de Bélgica.

"Si me preguntan qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo", le dijo Doku a Reuters sobre esa posibilidad, que ahora ya está descartada.

El delantero de Inglaterra Ollie Watkins, quien tiene dos hijos, apoyó a Doku.

"Creo que alguien lo calificó de repugnante y, para empezar, no es forma de describir un nacimiento", afirmó.

"Vi por lo que tuvo que pasar mi esposa y fue relativamente sencillo, pero conozco familiares y amigos que no han tenido esa suerte", añadió.

"Dar la bienvenida a tu primer hijo al mundo es algo que solo ocurre una vez y es una bendición. Hay muchas ocasiones durante la temporada en las que estás lejos de la familia y los amigos, y es muy difícil, así que perderse eso sería duro y entiendo su punto de vista".

La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de la Premier League, la liga inglesa, señaló que las exigencias que se imponen a los jugadores no deben hacerse a costa de "momentos familiares fundamentales".

"Aunque cada situación es diferente, creemos que se debe apoyar a los jugadores para que puedan equilibrar sus responsabilidades profesionales con acontecimientos importantes de su vida", señaló un portavoz de la PFA.

"Apoyar a los jugadores como personas, no solo como atletas, es una parte importante de crear un entorno profesional saludable".

El Instituto de la Paternidad, que promueve el papel activo de los hombres en el cuidado de sus hijos, también respaldó a Doku.

"Esto me recuerda a los gladiadores en el Coliseo", le dijo su director adjunto Jeremy Davies a BBC Sport.

"Queremos que estos hombres sean figuras heroicas que existen para nuestro entretenimiento. Ganan mucho dinero, pero hay cosas que valen mucho más".

La regulación y los precedentes

Las normas de la FIFA establecen que el permiso de maternidad para las futbolistas debe ser "un periodo mínimo de 14 semanas remuneradas", de las cuales ocho deben disfrutarse después del parto.

No existe una regulación específica sobre el permiso de paternidad, lo que obliga a los jugadores del fútbol masculino a gestionar sus responsabilidades por su cuenta.

Un club llegó a tener un auto preparado fuera del estadio para un jugador cuya pareja estaba a punto de dar a luz, mientras que un entrenador de un equipo de la máxima categoría europea no viajó a un partido para acompañar a su esposa, que esperaba su segundo hijo.

En lugar de estar en el banquillo, siguió el partido por televisión y transmitió instrucciones a su cuerpo técnico.

"Llevaba un auricular conectado al banquillo y, diez minutos después de empezar el partido, ella comenzó con los dolores de parto", explicó el entrenador, que ahora trabaja en la Championship.

"Íbamos ganando 2-1 al descanso, pero el parto avanzaba. Llamé al hospital para decir que íbamos de camino, pero tuve que parar porque nos señalaron un penalti", relató.

"Marcamos, supe que habíamos ganado el partido y nos fuimos inmediatamente. Nuestra hija nació dos horas después.

"Es menos habitual en los entrenadores porque suelen ser mayores, pero el fútbol no se detiene… hay que ganar el siguiente partido", dijo.

Dirk Waem / Getty Doku jugó el primer partido de Bélgica en el Mundial, contra Egipto, pero se perdió el segundo por enfermedad.

Doku no sería el primer jugador en anteponer el nacimiento de su hijo al fútbol.

En 2018, Fabian Delph abandonó la concentración de Inglaterra en el Mundial de Rusia para regresar a Reino Unido y asistir al nacimiento de su hija.

David Silva, por su parte, se perdió dos partidos del Manchester City tras el nacimiento prematuro de su hijo en 2018.

Y el exguardameta del Manchester United David de Gea obtuvo un permiso prolongado durante la pandemia de covid, cuando su pareja Edurne dio a luz a su hija en 2021.

Otros, sin embargo, no han podido estar presentes.

Este mismo fin de semana, el defensa noruego Leo Østigård vio el nacimiento de su hijo por FaceTime mientras estaba concentrado con su selección en el Mundial.

Rúben Neves vivió una situación similar en enero de 2021, al seguir el nacimiento de su tercer hijo en su teléfono desde el autobús del Wolverhampton tras una derrota por 1-0 ante el Crystal Palace.

Su esposa había regresado a Portugal porque su médico se encontraba allí, pero los planes de Neves de reunirse con ella se vieron frustrados por las restricciones de viaje debidas a la pandemia.

Las cosas realmente importantes

Cuando Roy Keane era asistente del seleccionador de la República de Irlanda, bromeó diciendo que Robbie Keane debería estar disponible para jugar un partido contra Alemania tras el nacimiento de su hijo "a menos que esté dando el pecho".

El exentrenador del Brentford y del Tottenham Thomas Frank, que ahora comenta el Mundial para la BBC, ha gestionado situaciones similares.

"El fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes, así que no lo es en un momento así", opinó.

"Ver a tu esposa o pareja dar a luz es una de las experiencias más importantes que vivirás, y creo que también es muy importante estar presente. Siempre ha sido una prioridad para mí decírselo a mis jugadores. Les decía: 'Depende de ti, pero te recomiendo que estés allí'".

Frank afirmó que si Doku regresa a casa para el nacimiento de su hijo sería "lo correcto", y añadió: "Cuando vuelva, estará en lo más alto".

Qué ha pasado en otros deportes

Getty Images La estrella inglesa del cricket Jamie Smith se perdió un partido para el nacimiento de su hija.

La semana pasada, el jugador de críquet Jamie Smith se perdió la derrota de Inglaterra en un partido frente a Nueva Zelanda tras el nacimiento de su hija.

El jugador de baloncesto Anthony Edwards abandonó un partido en el descanso en 2024 para poder asistir al nacimiento de su hija.

Y la leyenda del tenis británico, el escocés Andy Murray, dijo en 2016 que abandonaría el Abierto de Australia antes de tiempo si su esposa, Kim, se ponía de parto.

"Me sentiría mucho más decepcionado ganando el Abierto de Australia y no estando en el nacimiento de mi hijo", afirmó en aquel momento.

Pero el jugador inglés de dardos Rob Cross se perdió el nacimiento de su tercer hijo en 2017 para poder clasificarse para el torneo World Matchplay.

BBC

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