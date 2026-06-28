De la mano de Stephen Eustáquio, Canadá clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Hubo que esperar al minuto 90+1 para que se abriera el marcador entre Canadá y Sudáfrica. Ahí apareció Stephen Eustáquio para llevar a su equipo a los octavos de final.

Hasta ese momento el partido había tenido pocas emociones, porque los canadienses dominaban el balón sin profundidad y los sudafricanos se mantenían encerrados en su propia media cancha.

El inicio de los dieciseisavos de final no fue brillante, pero tuvo la emoción de un gol en el epílogo para que los norteamericanos sigan con vida.

Cuando Eustáquio dominó y remató para vencer a Ronwen Williams, todo parecía indicar que se venía el tiempo extra y existía una gran posibilidad de penales.

A esas alturas del encuentro, los Bafana Bafana se acordaron de la necesidad de atacar para ganar, pero ya era muy tarde.

Un combinado más regresa a casa y Canadá espera rival en la siguiente fase.