Curazao humilla a Bermudas y roza histórico boleto al Mundial

La Selección de Curazao está a un partido de hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas, mientras Jamaica empató 1-1 frente a Trinidad y Tobago.



Esto dejó un panorama en el que ya están eliminadas Trinidad y Bermudas.

Por su parte, Curazao y Jamaica disputarán boleto directo a la cita mundialista.

Ambas selecciones se medirán este martes a las 7 p. m. en Kingston, Jamaica.

Con este panorama, Curazao es líder con 11 puntos, lo siguen los jamaiquinos con 10, Trinidad tercero con 6 y Bermudas con 0.