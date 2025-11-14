EN VIVO
Curazao humilla a Bermudas y roza histórico boleto al Mundial

La Selección de Curazao goleó 7-0 a Bermudas, mientras Jamaica empató 1-1 frente a Trinidad y Tobago.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. AFP
Por Daniel Jiménez 13 de noviembre de 2025, 20:03 PM

La Selección de Curazao está a un partido de hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas, mientras Jamaica empató 1-1 frente a Trinidad y Tobago.

Esto dejó un panorama en el que ya están eliminadas Trinidad y Bermudas.

Por su parte, Curazao y Jamaica disputarán boleto directo a la cita mundialista.

Ambas selecciones se medirán este martes a las 7 p. m. en Kingston, Jamaica.

Con este panorama, Curazao es líder con 11 puntos, lo siguen los jamaiquinos con 10, Trinidad tercero con 6 y Bermudas con 0.

