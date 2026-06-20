Curazao debe disfrutar del Mundial de forma realista, dice Advocaat

El experimentado Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, se felicitó este viernes de la "alegría sin precedentes" que vive la pequeña isla caribeña por el Mundial 2026, pero moderó las expectativas para su segundo duelo en el torneo, contra Ecuador este sábado a las 6 p. m.



Curazao, la nación más pequeña en competir en una Copa del Mundo, fue barrida 7-1 por Alemania en su primer partido en el Grupo E, en Houston.



A pesar de la monumental paliza, el país caribeño celebró a lo grande su primer gol mundialista, obra del joven Livano Comenencia, con el que llegaron a colocar el empate 1-1 ante la poderosa Alemania y llamaron la atención del torneo.



"Es algo sin precedentes que podamos participar en un torneo tan grande. No lo olvidarán jamás en toda su vida", dijo el neerlandés Advocaat en una conferencia de prensa en Kansas City, sede del choque ante Ecuador el sábado.



"Y probablemente no vuelva a ocurrir nunca. Así que sintámonos orgullosos de haberlo logrado. Y tratemos, como equipo, de mostrarnos un poco mejor de lo que hicimos contra Alemania. Aunque será, otra vez, un partido muy difícil", reconoció.



Advocaat, entrenador más veterano en un Mundial a los 78 años, pidió una dosis de realismo a quienes suspiran porque Curazao dé un paso más en su segunda salida.



"Lo deseamos muchísimo, pero vas a jugar contra equipos de mayor calidad que la tuya", advirtió.



"Puedes compensar eso un poco trabajando un poco más, jugando un poco más intenso, un poco más compacto. Intentaremos hacerlo mañana, pero jugamos contra otro equipo excelente. Este es sencillamente uno de los grupos más difíciles", añadió.



Advocaat, un trotamundos de los banquillos, volvió a ponerse al mando de Curazao después de que dimitiera en febrero debido a problemas de salud de su hija.



El técnico, que también dirigió a Países Bajos y Corea del Sur en Mundiales pasados, echó la mirada atrás hacia su primer nombramiento como timonel de Curazao en 2024.



"No teníamos dinero para volar, los entrenadores tuvieron que pagar ellos mismos los vuelos y, además, todo eso que normalmente tienes con una selección nacional, las instalaciones que corresponden a un equipo así, aquí no existía", relató.



"Han cambiado tantas cosas en beneficio de la isla, en beneficio del plantel, y ojalá puedan seguir así, porque de eso se trata ahora", concluyó.

