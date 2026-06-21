¿Cuántos mejores terceros lugares avanzan de ronda en el Mundial?
La Copa del Mundo comienza a tener partidos definitorios.
Con el avance de la segunda fecha en la Copa del Mundo comienzan a clasificarse selecciones a los dieciseisavos de final.
En el Mundial avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros puestos.
De momento hay solo tres selecciones en la siguiente ronda que se disputará del 28 de junio al 4 de julio.
Se trata de las
México, Estados Unidos y Alemania, las tres tienen seis puntos.
Los mexicanos son líderes del Grupo A, la Selección de las Barras y las Estrellas del Grupo D y Alemania del Grupo E.
Además, Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos y Países Bajos están muy cerca de garantizar su estadía en esta ronda, aunque aún falta.
3/32#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
Por otra parte, Haití, Turquía y Túnez ya están sin posibilidades de avanzar de fase en la cita mundialista.