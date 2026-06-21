¿Cuántos mejores terceros lugares avanzan de ronda en el Mundial?

Con el avance de la segunda fecha en la Copa del Mundo comienzan a clasificarse selecciones a los dieciseisavos de final.

En el Mundial avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros puestos.

De momento hay solo tres selecciones en la siguiente ronda que se disputará del 28 de junio al 4 de julio.

Se trata de las

México, Estados Unidos y Alemania, las tres tienen seis puntos.



