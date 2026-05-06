¿Cuántas postales tiene el álbum Panini del Mundial? Aquí todos los detalles del coleccionable
Esta es una edición histórica por la aparición de 48 selecciones.
Está bien, más que bueno… ya es hora de aceptarlo: Costa Rica no estará en el Mundial, pero la fiebre mundialista comienza a hacerse sentir cada vez más.
Este jueves se dieron a conocer todos los detalles del álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una tradición de las citas mundialistas que reúne familiar, amigos, compañeros de trabajo y se ha convertido en toda una experiencia.
Para esta edición, el álbum tiene 112 páginas y un total de 980 postales, se amplía significativamente debido a la participación de 48 selecciones.
Novedades
Cada sobre incluye siete postales y tiene un precio sugerido ₡650, en comparación con las cinco de ediciones anteriores.
Además, se incorporan postales especiales o “extra” insertadas de forma aleatoria, correspondientes a 20 jugadores en cuatro versiones distintas.
La colección estará disponible en tres presentaciones: tapa suave (precio sugerido ₡2.000), tapa dura regular (₡6.000) y tapa dura Gold (₡10.000), esta última con un acabado especial.
Además, los coleccionistas podrán adquirir cubos que incluyen 104 sobres (₡67.600).
Versión digital
También se lanzó la versión digital oficial del álbum, FIFA Panini Collection, disponible como app a través de Android y iOS, así como en versión web.
Esto permite a los usuarios coleccionar e intercambiar postales en línea.
Rifas
Los aficionados podrán participar en dinámicas y rifas al completar su álbum, con premios como pantallas, artículos deportivos y otros productos, registrándose a través del sitio oficial de PaniniCosta Rica: www.panini.cr.