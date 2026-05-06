¿Cuántas postales tiene el álbum Panini del Mundial? Aquí todos los detalles del coleccionable

Está bien, más que bueno… ya es hora de aceptarlo: Costa Rica no estará en el Mundial, pero la fiebre mundialista comienza a hacerse sentir cada vez más.

Este jueves se dieron a conocer todos los detalles del álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una tradición de las citas mundialistas que reúne familiar, amigos, compañeros de trabajo y se ha convertido en toda una experiencia.

Para esta edición, el álbum tiene 112 páginas y un total de 980 postales, se amplía significativamente debido a la participación de 48 selecciones.

Novedades

Cada sobre incluye siete postales y tiene un precio sugerido ₡650, en comparación con las cinco de ediciones anteriores.

Además, se incorporan postales especiales o “extra” insertadas de forma aleatoria, correspondientes a 20 jugadores en cuatro versiones distintas.

La colección estará disponible en tres presentaciones: tapa suave (precio sugerido ₡2.000), tapa dura regular (₡6.000) y tapa dura Gold (₡10.000), esta última con un acabado especial.

Además, los coleccionistas podrán adquirir cubos que incluyen 104 sobres (₡67.600).

Versión digital

También se lanzó la versión digital oficial del álbum, FIFA Panini Collection, disponible como app a través de Android y iOS, así como en versión web.

Esto permite a los usuarios coleccionar e intercambiar postales en línea.

Rifas

Los aficionados podrán participar en dinámicas y rifas al completar su álbum, con premios como pantallas, artículos deportivos y otros productos, registrándose a través del sitio oficial de PaniniCosta Rica: www.panini.cr.