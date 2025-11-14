Croacia es fiel a su cita con el Mundial, Alemania y Países Bajos a las puertas

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar este viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo.

El quinto de Modric.

Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas, el lunes.

Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos.

La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, otorga una plaza de repesca a la República Checa (13), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16').

Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23') antes de que Petar Musa (57') y Nikola Vlasic (70'), quien había entrado en lugar de Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo: fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona).

Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022 antes).

No diga gol, diga Woltemade.

Gracias a un doblete de su jugador del momento, Nick Woltemade, Alemania consiguió una valiosa y trabajada victoria en Luxemburgo (2-0), con la que queda a un punto de clasificarse al Mundial.

Con 12 unidades en la tabla, la tetracampeona mantiene el primer lugar del grupo empatada con Eslovaquia, pero por delante en la diferencia de goles general (+7 contra +4), que logró una victoria en casa contra Irlanda (1-0) en el tiempo añadido.

Los compañeros de Jonathan Tah, capitán por una noche en ausencia de Joshua Kimmich, podrán conformarse con un empate el lunes en Leipzig contra Eslovaquia para asegurar su billete a América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) el próximo año (11 de junio-19 de julio).

Dominados y presionados en la primera mitad por el modesto equipo local, los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann marcaron la diferencia en la segunda mitad gracias a Nick Woltemade, su hombre providencial, autor de un doblete (49' y 69').

El delantero del Newcastle ya había sido decisivo en el último partido de clasificación de la Mannschaft para el Mundial, hace un mes en Belfast contra Irlanda del Norte (1-0), al marcar su primer gol con la selección.

Un empate que sabe a gloria.

También este viernes, Países Bajos empató contra Polonia (1-1) en Varsovia y prácticamente aseguró su participación en el torneo.

Con tres puntos de ventaja y una diferencia de goles ampliamente favorable (+13) respecto a su rival del día, los hombres de Ronald Koeman podrán permitirse perder en proporciones razonables el lunes en Ámsterdam contra Lituania, un equipo al que los Oranje vencieron (3-2) en Vilna en septiembre.

Polonia, que al menos asegura el segundo lugar que da acceso a la repesca, se desplazará al mismo tiempo a Malta con la primera obligación de acumular goles.



