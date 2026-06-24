Croacia derrota a Panamá y hunde a los canaleros en el Grupo L del Mundial

Panamá no jugó mal ante Croacia, pero se quedó con las manos vacías tras caer este martes por marcador de 0-1.

Los canaleros fueron un equipo incisivo, complicando a los de Luka Modrić. La diferencia en el juego fue que los croatas sí pudieron definir en el área rival.

El tanto de los balcánicos llegó al minuto 54, cuando Ante Budimir cerró una muy buena jugada que inició por la banda, tocando el balón y dejando a Orlando Mosquera sin posibilidades.

El gol cayó en un momento en que el resultado estaba abierto, ya que por las bandas Panamá era un vendaval y Croacia se defendía y buscaba espacios para abrir el candado de Thomas Christiansen.

El tanto fue un balde de agua fría para los panameños, que se la jugaron al todo por el todo.

Christiansen vació su banca e hizo ingresar a sus hombres de ataque, incluyendo al jugador de Deportivo Saprissa, Tomás Rodríguez, que sumó minutos.

En el cierre, Croacia armó una muralla ante la que chocaba un Panamá que tenía más vértigo que calma para buscar el empate.

Los panameños sabían que sin puntos, las posibilidades de avanzar eran mínimas, en un grupo donde Inglaterra y Ghana suman cuatro unidades y los croatas tres.

El pitazo final llegó y la desazón panameña fue grande. Volvieron a jugar bien y nuevamente se quedan sin puntos.

En la última fecha de la fase de grupos Panamá va contra Inglaterra y Croacia ante Ghana.



