Cristiano Ronaldo termina su carrera en Mundiales llorando la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos años, se despidió de la Copa del Mundo entre lágrimas.

El Bicho poco pudo hacer y España mandó a hacer las maletas a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, al derrotarlo 1-0 con un gol de Mikel Merino.

Tras el pitazo final, Ronaldo no pudo contener las lágrimas mientras salía del campo, viendo a los españoles festejar el boleto a los cuartos de final.

Cristiano debutó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y su adiós llegó tras anotar tres goles en la edición de 2026.

El portugués lo ha ganado todo: campeonatos nacionales con el Porto, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.

Levantó la Champions League, copas locales y fue elegido Balón de Oro en cinco ocasiones.

Con los lusos fue campeón de la Eurocopa y de la Liga de Naciones de la UEFA.

El único logro que se le negó en su carrera fue ser campeón del Mundial, y España frustró su último intento.



