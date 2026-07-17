¿Costa Rica es proMessi o antiMessi? Esto revela estudio

Si hay un jugador que ha generado conversación en redes sociales durante este Mundial es Lionel Messi, quien sin duda despierta muchísimas pasiones junto a la Selección de Argentina.

De ahí la pregunta: ¿Costa Rica es pro Messi o anti Messi? La respuesta: Los resultados muestran que nuestro país se inclina mayoritariamente hacia el apoyo a Lionel Messi.



Así se desprende del más reciente estudio de escucha social desarrollado por Shift Latam, el cual analizó 2.600 comentarios publicados por usuarios costarricenses en Facebook, X y Reddit entre el 1 y el 16 de julio, desde el inicio de las fases eliminatorias del Mundial 2026 hasta la antesala de la final entre Argentina y España.

El 55% de las conversaciones analizadas reflejan un sentimiento positivo hacia el capitán argentino, 30% son neutrales y un 15% expresan opiniones negativas.

"Más allá del resultado deportivo, este estudio demuestra que Lionel Messi se ha convertido en una figura que moviliza emociones, identidad y conversación digital entre los costarricenses. La escucha social permite transformar miles de conversaciones en información estratégica para comprender cómo evolucionan las audiencias y qué impulsa sus opiniones", comentó Rodrigo Castro, CEO de Shift Latam en Costa Rica.

¿Por qué Costa Rica apoya a Messi?

Esto se determinó a partir de estos cinco factores: legado histórico, orgullo latino, espectáculo, imagen y talento en cancha. Así lo determinan los números:

Su legado histórico y la sensación de estar presenciando el cierre de una era concentra el 28% de las menciones positivas.

Le sigue el orgullo latinoamericano (26%) al ser la única selección de América con la posibilidad del título.

El espectáculo que generan sus partidos obtuvo un 19%. Además, la percepción de cercanía construida alrededor de su imagen como padre y esposo, también, un 19% y, finalmente, su talento dentro de la cancha con un 8%.

Sentimiento negativo

Del estudio se desprende que las críticas responden a narrativas muy específicas y recurrentes:

Percepción de favoritismo arbitral hacia Argentina y decisiones del VAR (29%)

Teorías conspirativas sobre un supuesto apoyo de la FIFA para favorecer el cierre de carrera de Messi (27%)

La rivalidad deportiva entre aficionados (18%)

El cansancio por la constante comparación con otros futbolistas y la alta exposición mediática (14%)

Cuestionamientos puntuales sobre algunas actitudes dentro de la cancha (12%)

Los futbolistas que concentran la mayor admiración en la conversación digital de Costa Rica

Lionel Messi lidera el ranking con un 35% del total de las menciones relacionadas con admiración e impacto.

Le siguen Cristiano Ronaldo (22%), Kylian Mbappé (16%), Lamine Yamal (15%) y Jude Bellingham (12%).