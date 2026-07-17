¿Costa Rica es proMessi o antiMessi? Esto revela estudio
Estos son los futbolistas que concentran la mayor admiración en la conversación digital de Costa Rica.
Si hay un jugador que ha generado conversación en redes sociales durante este Mundial es Lionel Messi, quien sin duda despierta muchísimas pasiones junto a la Selección de Argentina.
De ahí la pregunta: ¿Costa Rica es pro Messi o anti Messi? La respuesta: Los resultados muestran que nuestro país se inclina mayoritariamente hacia el apoyo a Lionel Messi.
Así se desprende del más reciente estudio de escucha social desarrollado por Shift Latam, el cual analizó 2.600 comentarios publicados por usuarios costarricenses en Facebook, X y Reddit entre el 1 y el 16 de julio, desde el inicio de las fases eliminatorias del Mundial 2026 hasta la antesala de la final entre Argentina y España.
El 55% de las conversaciones analizadas reflejan un sentimiento positivo hacia el capitán argentino, 30% son neutrales y un 15% expresan opiniones negativas.
"Más allá del resultado deportivo, este estudio demuestra que Lionel Messi se ha convertido en una figura que moviliza emociones, identidad y conversación digital entre los costarricenses. La escucha social permite transformar miles de conversaciones en información estratégica para comprender cómo evolucionan las audiencias y qué impulsa sus opiniones", comentó Rodrigo Castro, CEO de Shift Latam en Costa Rica.
¿Por qué Costa Rica apoya a Messi?
Esto se determinó a partir de estos cinco factores: legado histórico, orgullo latino, espectáculo, imagen y talento en cancha. Así lo determinan los números:
Su legado histórico y la sensación de estar presenciando el cierre de una era concentra el 28% de las menciones positivas.
Le sigue el orgullo latinoamericano (26%) al ser la única selección de América con la posibilidad del título.
El espectáculo que generan sus partidos obtuvo un 19%. Además, la percepción de cercanía construida alrededor de su imagen como padre y esposo, también, un 19% y, finalmente, su talento dentro de la cancha con un 8%.
Sentimiento negativo
Del estudio se desprende que las críticas responden a narrativas muy específicas y recurrentes:
- Percepción de favoritismo arbitral hacia Argentina y decisiones del VAR (29%)
- Teorías conspirativas sobre un supuesto apoyo de la FIFA para favorecer el cierre de carrera de Messi (27%)
- La rivalidad deportiva entre aficionados (18%)
- El cansancio por la constante comparación con otros futbolistas y la alta exposición mediática (14%)
- Cuestionamientos puntuales sobre algunas actitudes dentro de la cancha (12%)
Los futbolistas que concentran la mayor admiración en la conversación digital de Costa Rica
Lionel Messi lidera el ranking con un 35% del total de las menciones relacionadas con admiración e impacto.
Le siguen Cristiano Ronaldo (22%), Kylian Mbappé (16%), Lamine Yamal (15%) y Jude Bellingham (12%).