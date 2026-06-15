Costa de Marfil asesta un duro golpe a Ecuador sobre el final

Costa de Marfil sorprendió a Ecuador y consiguió un triunfo in extremis por 1-0 como parte del grupo E del Mundial 2026.

En un partido bastante parejo, el único tanto del partido llegó en una rápida acción de los africanos que terminó resolviendo Amad Diallo con un remate cruzado para el 1-0 al minuto 90.

Costa de Marfil consigue así sus primeros tres puntos en el grupo que comanda Alemania, que a primera hora venció 7-1 a la debutante Curazao.

Precisamente, ambos líderes se verán las caras el próximo sábado 20 de junio en Toronto.

Ese mismo día, pero en Kansas City, Ecuador se medirá a Curazao con la obligación de enderezar su rumbo y poder soñar con la clasificación.



