Congo sorprende y frustra el esperado debut de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026

República Democrática del Congo volvió a dar otra sorpresa en el Mundial 2026 tras lograr un empate 1-1 ante la Portugal y Cristiano Ronaldo.

En un partido de alta intensidad, Congo, selección que regresaba al Mundial tras su participación como Zaire en 1974, demostró un gran trabajo en conjunto y consiguió plantar cara a la favorita de muchos.

El marcador lo abrió Joao Neves rápidamente con un cabezazo muy temprano al minuto 6, que parecía acomodar el partido a favor de los lusitanos.

Sin embargo, justo en el tiempo añadido de la primera mitad, Yoane Wissa consiguió el empate con otro cabezazo para el 1-1.

El próximo partido para Ronaldo y Portugal será ante Uzbekistán el martes 23 de junio. Ese mismo día, Congo se enfrentará a Colombia.



