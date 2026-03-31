Congo es el penúltimo clasificado a la Copa del Mundo
Los congoleños estarán en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
La Selección de Congo derrotó 1-0 a Jamaica en el repechaje intercontinental y obtuvo uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.
El juego fue muy reñido, muy cerrado, típico de este tipo de encuentros por todo lo que se juega.
Los 90 minutos finalizaron con empate sin goles lo que obligó a tiempos extra. Fue hasta al 100', cuando cayó el histórico gol en Guadalajara, México.
El jugador Axel Tuanzebe cerró un tiro de esquina y colocó el balón al fondo de la red.
GOOOL DEL CONGO— Futbol_Basico (@Futbol_basico) March 31, 2026
Congo no disfruta de una cita mundialista desde hace 52 años. La única vez que logró visar su boleto al Mundial fue 1974, aún como Zaire.
Ya solo queda un campo disponible para la cita mundialista y es el que se definirá en la repesca intercontinental entre Irak y Bolivia, partido que se realizará este martes a las 9 p. m.
El ganador entre los bolivianos y los iraquíes clasificará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.