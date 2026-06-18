¡Como más duele! Panamá cae en los últimos minutos frente a Ghana

Por muy poco Panamá consigue su primer punto en una Copa del Mundo, pero no ocurrió. Los canaleros cayeron 1-0 frente a Ghana en los instantes finales del compromiso.

Esto es un Mundial y aquí se compite al máximo desde el pitazo inicial hasta el silbatazo final del árbitro.

Panamá resistió una y otra vez los ataques africanos, con el 0-0 casi asegurado... pero no fue así.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró solidez sobre el terreno de juego, presentó una defensa ordenada, mantuvo el equilibrio en sus líneas e incluso generó opciones de gol.

Mientras tanto, Ghana buscó insistentemente el triunfo con su potencia física, aunque solo logró marcar en el cierre del encuentro.

Los jugadores del Saprissa, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, no tuvieron participación.

La única anotación llegó por intermedio de Caleb Yirenkyi (90+5') , apenas un minuto antes del final.

En el otro partido del Grupo L, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia.