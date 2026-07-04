Colombia derrota a Ghana y se mete a la fiesta de octavos de final

La selección de Colombia derrotó por la mínima a Ghana y avanzó así a los octavos de final del Mundial 2026.

En un estadio a reventar en Kansas City, los colombianos hicieron valer el tremendo apoyo de su afición que ha dado color al Mundial.

El único tanto del partido fue obra de Jhon Arias, quien llegó a cerrar la pinza tras una jugada colectiva para el 1-0 al minuto 14.

Los cafeteros pudieron añadir al menos un tanto más a sus cuentas, pero el portero Zigi se encargó de negárselos en dos ocasiones.

El resultado mete de lleno a Colombia en la siguiente fase, donde se enfrentarán a Suiza el próximo martes 7 de julio a las 2 p. m.



