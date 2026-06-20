¡Clasificada! Alemania avanza a siguiente ronda en sufrido partido contra Costa de Marfil

Las selecciones de Alemania y Costa de Marfil se enfrentaron en un partido de entrega, potencia, fuerza y buen fútbol. El 1-1 parecía justo, pero al cierre el poderío alemán se hizo sentir para terminar con un 2-1 en el último suspiro.

Este triunfo clasifica a los alemanes a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al tener seis puntos en el Grupo E.

Eso sí, pese a la derrota, los africanos demostraron que están para grandes metas en este Mundial.

Los marfileños comenzaron arriba en el marcador con un tanto de Franck Kessié (30’).

Tras esa anotación, los alemanes buscaron hacer daño con balón dominado y con pases entre líneas en tres cuartos de cancha, pero sin éxito, una y otra vez, hasta que llegó el complemento.

Fue en el segundo tiempo, cuando ya los europeos comenzaron a arriesgar para buscar darle vuelta al marcador.

Fue al 68’, cuando una buena acción colectiva deparó el 1-1 por medio de Deniz Undav.

El portero marfileño Yahia Fofana tuvo buenas acciones debajo del arco, no así en jugadas de táctica fija, cuando tuvo una mala salida que pudo ser fatal.

Ambas selecciones no estaban conformes con el empate y aunque el reloj marcaba el minuto 90, aún seguían atacando, ambas pudieron marcar, pero la que dio el golpe certero fue Alemania al 90+4', obra de Undav.

Fue un partido entretenido, de esos que no da descanso entre tensión máxima y emociones en ambos marcos.

El otro juego del Grupo E será este sábado a las 6 p. m. entre Ecuador y Curazao.