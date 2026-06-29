Chilavert vs. Gustavo Alfaro: La polémica en Paraguay previo a enfrentar a Alemania

El mítico exportero paraguayo José Luis Chilavert criticó al técnico Gustavo Alfaro, quien le respondió en conferencia de prensa, y después el exarquero volvió al ataque. Todo esto en la previa del cruce de dieciseisavos de final del Mundial entre Alemania y Paraguay este lunes a las 2:30 p. m.

Lo último sobre este enfrentamiento fue este fin de semana, cuando Alfaro llamó "francotirador" a Chilavert, quien respondió en redes sociales.

"Alfaro preocúpese por Alemania, el mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso", le comentó el exfutbolista.



Antes de este posteo, "Lechuga" Alfaro destacó que "me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas".

"Que venga (Chilavert), las puertas de la selección están abiertas, como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana… Cuando los vi, les pedí permiso, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso", añadió.



Alfaro fue consultado en conferencia de prensa sobre esta crítica que había hecho públicamente Chilavert.

"El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Py y era todo elogio, ahora son los peores del mundial, deja de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M", indicó Alfaro.

