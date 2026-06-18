Chequia y Sudáfrica empatan y suman por primera vez en la Copa del Mundo

Las selecciones de Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 este jueves, sumando sus primeros puntos en la Copa del Mundo 2026.

Los goles del encuentro llegaron al inicio y al final. Por los europeos marcó Michal Sadílek al minuto 6, mientras que la paridad la puso desde el punto penal Teboho Mokoena al 84’.

El trámite del partido tuvo a los checos dominando la primera parte, mientras que los Bafana Bafana crecieron en el complemento.

El planteamiento de Miroslav Koubek le permitió a Sudáfrica crecer en el terreno de juego, ya que trató de cuidar la ventaja muy temprano y los africanos comenzaron a encimar a su rival.

Los minutos finales se vivieron con vértigo, ya que ambos combinados se lanzaron al ataque a sabiendas de que el empate no les favorecía, mientras esperaban lo que sucediera entre México y Corea del Sur al cierre de la jornada.

Cabe recordar que ambas selecciones venían de caer en su primer partido del certamen. Chequia ante Corea del Sur y los sudafricanos frente a México.

Al final, el marcador no se movió, por más que lo intentaron checos y sudafricanos, con más ganas que precisión.