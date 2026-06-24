Chepe Bomba manda indirecta a La Sele, mientras que los medios de Panamá lloran su eliminación

Panamá perdió 1-0 ante Croacia y se despidió de manera temprana del Mundial 2026.

La prensa panameña hizo eco de la derrota con mucho sentimiento y lamentando quedar fuera, y la reacción predominante en los diversos medios y los periodistas fue de orgullo y competitividad.

Uno de los principales mensajes fue el del periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, quien indicó que “mereció más” y de paso le tiró a Costa Rica.

“A seguir trabajando... y que los otros sigan viendo (el Mundial) por televisión, en el sillón y con palomitas de maíz... Otra cosita, si hay espacio en los sillones para que Panamá lo vea, ahí estará Chepe Bomba viéndolo”, publicó con un toque de veneno.





RPC TV, uno de los principales referentes deportivos del país, fue directo con el titular: "¡ELIMINADOS! La Selección de Panamá cae ante Croacia y queda eliminada del Mundial 2026", enfocándose en la confirmación del adiós mundialista tras la segunda derrota consecutiva en el Grupo L.

En medios televisivos y digitales vinculados a TVMax y otros espacios deportivos panameños, predominó la valoración positiva hacia el trabajo del técnico Thomas Christiansen, destacando que la selección mostró una versión más competitiva que en su participación de Rusia 2018. La lectura general fue que Panamá estuvo cerca de sumar en ambos encuentros, pero los detalles terminaron marcando la diferencia.

“Panamá tuvo un mejor juego, pero la falta de gol lo eliminó”, publicó el sitio web de La Crítica; mientras que La Prensa tituló: “Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel”.

Panamá deberá completar su último partido ante Inglaterra el próximo sábado 30 de junio en lo que será su despedida de la Copa que de momento los tienen sin puntos y sin goles.











