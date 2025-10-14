Catar y Arabia Saudita clasifican al Mundial del 2026

Las selecciones de Qatar y Arabia Saudita lograron amarrar sus boletos para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

Los catariés, dirigidos por el español Julen Lopetegui, lograron este martes su boleto al Mundial 2026 de fútbol gracias a su victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos en el grupo A de las eliminatorias asiáticas.

El país del golfo Pérsico estará el próximo año en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el segundo Mundial de su historia después del de 2022, en el que fue anfitrión.

Catar terminó líder del Grupo A, y se une a Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordiania y Uzbekistán, ya clasificados desde la zona Asia.

Emiratos Árabes Unidos todavía tiene una opción para ir al próximo Mundial: deberán pasar por el repechaje a ida y vuelta contra Irak (Grupo B) y después disputar otro repechaje intercontinental.

Por su parte, Arabia Saudita logró amarrar su boleto mundialista este martes al igualar 0-0 ante Irak.

De esta forma, el equipo dirigido por el francés Hervé Renard estará en su octavo mundial tras los disputados anteriormente en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.