Catar le arrancó un empate a Suiza sobre la hora

Con muy poco, pero muy buena efectividad, Catar logró arrancar el empate 1-1 ante Suiza en el debut mundialista de ambos en el grupo B la Copa del Mundo 2026.

En un partido disputado en San Francisco, el primer tanto lo abrió Breel Embolo al minuto 17 tras cobrar un penal que generó mucha polémica, pues en la repetición parecía que el delantero suizo salía de un claro fuera de juego, pero el VAR no lo vio así.

Suiza dominó por completo el partido, pero la mala puntería de sus futbolistas no pudo ampliar más el marcador.

Más bien, fue la selección catarí la que consiguió un empate por intermedio de Boualem Khoukhi en el tiempo de reposición para sellar de cabeza el empate 1-1.

Con este resultado, todos los representantes del grupo B están igualados a un punto tras el empate entre Canadá y Bosnia este viernes.

La próxima fecha pondrá frente a frente a los suizos ante Bosnia y Herzegovina el próximo jueves 18 de junio, mientras que Catar se medirá a los canadienses el mismo día.



