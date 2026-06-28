Capitán de Cabo Verde es denunciado por presunta violación durante el Mundial 2026

Los Angeles, Estados Unidos | El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, quien disputa el Mundial 2026, es objeto de una denuncia por presunta violación presentada en Nueva Zelanda por una ciudadana brasileña, según informó el medio brasileño O Globo.

Los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo en el hotel de Auckland donde se hospedaba la selección africana durante los partidos amistosos organizados por la FIFA en Oceanía como preparación para la Copa del Mundo.

La denunciante, una ciudadana brasileña contratada por la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda como intérprete, acusa al capitán de los Tiburones Azules de haber ingresado por la fuerza a su habitación y posteriormente haberla golpeado y violado.

La policía neozelandesa abrió una investigación el 10 de abril.

Según O Globo, la presunta víctima envió un mes después notificaciones a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA para solicitar la exclusión del futbolista del Mundial.

De acuerdo con el medio, ninguna de las dos entidades respondió a esas solicitudes.

La Federación de Cabo Verde, consultada por la AFP, declinó hacer comentarios. La FIFA, que también fue consultada, tampoco se pronunció sobre el caso, aunque indicó que se mantiene "en contacto con las autoridades neozelandesas".

"Por regla general (...) los órganos judiciales independientes no hacen comentarios sobre las acusaciones que puedan o no haber recibido, ni sobre la posible existencia de investigaciones en curso relativas a los casos denunciados", añadió el organismo.

Ryan Mendes, de 36 años, es el futbolista con más partidos internacionales (99) en la historia de Cabo Verde y el máximo goleador histórico de la selección, con 22 tantos.

El extremo del Igdir FK de Turquía, que inició su carrera en Le Havre de Francia, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con el combinado caboverdiano, que logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde enfrentará a Argentina el viernes en Miami.



