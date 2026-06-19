Canta y no llores: México avanza a siguiente ronda del Mundial con triunfo ante Corea

Al ritmo de la tradicional canción mexicana Cielito Lindo y en medio de un llenazo en el Estadio Guadalajara. Así fue como la Selección de México por fin hizo click con su afición y juntos cantaron el "Ay, ay, ay, ay... Canta y no llores" en el triunfo 1-0 ante Corea del Sur.

El Tri mostró su oficio defensivo, pero también su pegada. Supo contener el vértigo de los coreanos para golpear en el momento justo del partido.

Luis Romo (50') fue el encargado de desatar la locura en territorio mexicano. El tanto llegó luego de una pésima salida del portero Kim Seung-Gyu, quien no pudo controlar un balón aéreo y le dejó el balón servido a Romo para abombar la red.



El equipo dirigido por el experimentado entrenador mexicano Javier Aguirre es uno que sabe a lo que juega. No corre mucho riesgo, lleva al rival al límite, le gusta el control pero también la presión. Luce mejor cuando no tiene el balón, pero también sabe tenerlo.

Tras la anotación, Corea se fue al frente, pero encontró un buen muro defensivo. El arquero Raúl Rangel tampoco fue que sufrió de más, debido al destacado juego de toda la estructura defensiva.

Eso sí, al 86', Rangel sí tuvo que ampliarse a fondo para dejarse el balón ante un potente remate de cabeza Yang Hyun-jun.

Con esta victoria 1-0, sumada al empate entre Chequia y Sudáfrica (1-1), la Selección de México se convierte en la primer selección clasificada a los dieciseisavos de final.

La siguiente ronda de la cita mundialista se jugará del 28 de junio al 4 de julio y clasificarán los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos junto con los ocho mejores terceros lugares.