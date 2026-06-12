Canadá salva el empate ante Bosnia en su debut como sede mundialista

Canadá fue dueño de la pelota e impulsados por su afición consiguieron salvar un empate 1-1 ante Bosnia en su histórico debut como sede mundialista de la Copa del Mundo 2026.

Los canadienses vivieron una enorme fiesta con una inauguración a la misma altura de la que presentó México un día antes.

Sin embargo, les tocó remar contra corriente, pues un cabezazo de Jovo Lukic al minuto 21 le permitió a Bosnia comenzar bien su aventura mundialista.

Los locales apretaron el acelerador a partir del gol bosnio, pero, pese a tener la posesión de la pelota, no tuvieron suerte, además de un enorme trabajo defensivo de los europeos que sacaron dos pelotas en la línea de gol.

Pero impulsados por su público, consiguieron el empate por intermedio de Cyle Larin al 78’ con un remate cruzado que fue ligeramente desviado y terminó al fondo de los cordeles.

El próximo partido de los canadienses será ante Qatar el próximo 18 de junio, mientras que Bosnia se medirá a Suiza el mismo día más temprano.



